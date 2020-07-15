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Назван первый признак рака щитовидной железы

08:45
  • среда
  • 15 июля 2020

Болезнь непросто распознать

Доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала, что рак щитовидной железы может никак не проявляться на ранних этапах. Со временем возникают специфические симптомы. Если они сохраняются в течение двух недель и более, то следует немедленно обратиться к врачу.
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Один из симптомов рака щитовидной железы - это ощущение комка в горле. В этом случае болезнь уже начала прогрессировать.

Распознать онкологию можно также по следующим симптомам: осиплость голоса, кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство першения или царапания в горле, периодические боли в области шеи.

"Появление на щитовидной железе небольшого узелка - первый признак рака щитовидной железы. Узелок заметен под кожей и имеет вид небольшого возвышения с одной стороны, со временем он становится более плотным и увеличивается в размерах. Также может увеличиться лимфатический узел на шее", - цитирует Дину Сакаеву kp.ru.

По ее словам, рак щитовидной железы может возникать из-за недостатка йода в организме, длительного облучения рентгеновскими лучами, работы с тяжелыми металлами. Стресс, вредные привычки и наследственность тоже вносят свою лепту.

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