Назван первый признак рака щитовидной железы

Болезнь непросто распознать

Доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала, что рак щитовидной железы может никак не проявляться на ранних этапах. Со временем возникают специфические симптомы. Если они сохраняются в течение двух недель и более, то следует немедленно обратиться к врачу.

Один из симптомов рака щитовидной железы - это ощущение комка в горле. В этом случае болезнь уже начала прогрессировать.

Распознать онкологию можно также по следующим симптомам: осиплость голоса, кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство першения или царапания в горле, периодические боли в области шеи.

"Появление на щитовидной железе небольшого узелка - первый признак рака щитовидной железы. Узелок заметен под кожей и имеет вид небольшого возвышения с одной стороны, со временем он становится более плотным и увеличивается в размерах. Также может увеличиться лимфатический узел на шее", - цитирует Дину Сакаеву kp.ru.

По ее словам, рак щитовидной железы может возникать из-за недостатка йода в организме, длительного облучения рентгеновскими лучами, работы с тяжелыми металлами. Стресс, вредные привычки и наследственность тоже вносят свою лепту.

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