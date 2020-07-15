Музыкальный сервис Spotify заработал в России

Теперь музыку можно будет выкладывать в Stories

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработал в России с 15 июля.

Российские пользователи смогут скачать приложение AppStore и Google Play. Стандартная подписка обойдется в 169 рублей в месяц. Тариф семейный на 6 человек – 269 рублей, подписка на двоих - 219 рублей в месяц, для студентов – скидка 50%.

Пользователи смогут получать персональные музыкальные рекомендации и искать новую отечественную и зарубежную музыку. Кроме того, сервис будет интегрирован с Instagram, подписчики смогут выкладывать треки в Stories.

Кроме России, Spotify пришел на Украину, в Молдавию, Казахстан, Белоруссию, Албанию, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину.

Spotify – один из главных музыкальных стримингов мира наравне с Apple Music, "Яндекс.Музыка" и другими сервисами. Главная идея — отказ от пиратства, чтобы пользователи легально слушали музыку, а не искали обходные пути ее получения.

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