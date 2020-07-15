Появилось видео мощного пожара в Каире из-за разрыва нефтепровода

Пострадали 17 человек

17 человек пострадали во время крупного пожара в пригороде Каира. Около автомагистрали загорелся нефтепровод.

На кадрах, снятых очевидцами - стена огня, огромный столб дыма. Горят и взрываются автомобили, а люди в панике бегут от пламени. Как сообщили местные власти, на нефтепроводе произошла утечка, её обнаружили, а дорогу оцепили. Но некоторые водители продолжили движение, что, скорее всего, и привело к пожару. Все пострадавшие госпитализированы, сгорели около 20 машин.

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