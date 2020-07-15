Принца Гарри заметили в клинике для наркоманов

Это произошло, когда принц учился в школе

Принц Гарри в юности употреблял запрещенные вещества и однажды попал в клинику для наркоманов.

Как пишет издание The Mirror, в 16 лет вместо того, чтобы готовится к выпускным экзаменам в школе, Гарри не вылезал из вечеринок с алкоголем и наркотиками. В результате принц Чарльз отправил его в клинику реабилитации наркоманов. Отец подростка хотел, чтобы тот увидел, как наркотики способны разрушить жизнь.

Гарри пробыл там один день и пообщался с одним из наркоманов. Принц ненадолго одумался, но спустя время его снова начали замечать на вечеринках, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

Источники издания пишут, что разгульный образ жизни Гарри связан с тем, что он изо всех сил пытался найти свое место в королевской семье. Уильяма и Гарри старались воспитывать их одинаково и давать равные возможности, но, видимо, младшему все равно что-то не хватало.

"Родиться младшим братом будущего короля Англии - очень трудное положение", - рассказал собеседник.

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