Харламову приписали роман с известной актрисой

Формально он все еще женат на Асмус

Юморист Гарик Харламов еще не успел развестись с актрисой Кристиной Асмус, как его заподозрили в романе со звездой популярных сериалов Яной Кошкиной.

7days.ru сообщил со ссылкой на Telegram-канал "Антиглянец", что резидент Comedy Club не смог устоять перед красотой Кошкиной. Знаменитости пока не комментировали эту информацию.

Ранее ходили слухи, что Яна Кошкина встречается с женатым Гариком Мартиросяном. Комик якобы подарил своей любовнице квартиру в Москве. Кошкина и Мартиросян опровергали эти слухи. По словам актрисы, она всего пару раз пересеклась с юмористом на съемках Comedy Club.

Яна Кошкина снялась в таких сериалах, как "Звоните ДиКаприо!", "Кухня", "Домашний арест", "Молодежка", "Интерны".

Напомним, что Харламов и Асмус объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания. Они поженились в 2013 году, воспитывают дочь.

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