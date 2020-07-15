Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности

Ребенка спасти не удалось

В США скончалась известный блогер и звезда Instagram Николь Тея. Ей было всего 24 года.

О смерти Теи сообщила ее мать. Девушка была на восьмом месяце беременности. По словам матери, жизнь ребенка сохранить не удалось.

О причинах смерти блогера не сообщается. Родные Николь Теи попросили поклонников пока не беспокоить их, чтобы дать им время успокоиться.

Николь Тея занималась стрит-дэнсом и активно вела социальные сети. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 230 тысяч человек. Беременность Теи проходила нормально, однако в одном из недавних постов она жаловалась на усталость и нехватку воздуха.

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