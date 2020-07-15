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Еще 1844 пациента вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

09:39
  • среда
  • 15 июля 2020

Общее число выздоровевших достигло 167 810

В Москве за весь период коронавирусной пандемии вылечили 167 810 человек.

За последние сутки от COVID-19 избавились еще 1 844 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие вируса в организме, врачи проводят специальные исследования. После выписки москвичи остаются под наблюдением и получают рекомендации.

Ракова напомнила, что переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, без хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и C.

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