Установлена неожиданная опасность обгрызенных заусенцев

Невинная привычка может стать угрозой для жизни

Дерматовенеролог Анжелика Шмакова описала осложнения, которые могут возникать у людей, имеющих дурную привычку грызть заусенцы.

По словам врача, в ротовой полости есть много вредоносных микроорганизмов. Вместе со слюной они попадают в ранки от заусенцев и вызывают воспаление, а иногда и нагноение.

"Особенно много таких патогенных микроорганизмов бывает при наличии проблем в ротовой полости и носоглотке. Например, кариозные или плохо почищенные зубы, воспаленные десны и миндалины содержат огромное количество бактерий и грибков - наиболее частых возбудителей паронихий и панарициев", - цитирует Шмакову aif.ru.

Не нужно забывать и о том, что инфекцию можно занести из неблагоприятной внешней среды.

У здоровых людей с мощным "кожным иммунитетом" инфекция обычно не попадает даже через ранки на пальцах. Что не скажешь о людях с хроническими заболеваниями. Будь то сахарный диабет, или, например, псориаз. Для них ранки от заусенцев - это "входные ворота на пути инфекции", говорит Анжелика Шмакова.

При опасном нагноении у любителя грызть заусенцы появляется отек на пальце, он ощущает пульсацию и боль, которая не дает уснуть.

"Такая ситуация требует экстренного обращения к врачу, нередко - к хирургу, - говорит врач. - В тяжелых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев: анатомические особенности строения кисти руки при попадании инфекции в глубокие структуры способствуют быстрому распространению гноя. При массированном попадании гноя в кровь может развиться сепсис, это угрожающее жизни состояние".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"