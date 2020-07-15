В России выявили еще 6422 заболевших коронавирусом

Скончались 156 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 6422 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 746369.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 628. В Подмосковье заболели еще 173 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 156 пациентов с коронавирусом. Из них 29 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 11770 человек.

Вылечились от коронавируса 10424 человека, в том числе в Москве - 1844. Общее число выздоровевших достигло 523249.

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