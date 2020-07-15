В Малайзии поймали рыбу с человеческими губами и зубами

Она способна прокусить водолазный костюм

Житель Малайзии поймал у берегов своего дома необычную рыбу и поспешил поделиться снимками в социальных сетях.

На кадрах изображена рыба с губами и зубами, которые напоминают человеческие.

Подписчики объяснили в комментариях, что рыба относится к семейству спинороговых. Она водится в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Рыба довольно агрессивна и даже может прокусить костюм аквалангиста, пишет NDTV.

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