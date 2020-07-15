Потопы, смерч и ураган: непогода обрушилась на российские регионы

Ветер срывал крыши и валил деревья, дождь подтопил улицы и дома

Сразу несколько российских регионов накануне оказались во власти непогоды. Виной тому - грозовой фронт. Он накрыл Краснодарский край, Саратовская область, Подмосковье. Ветер срывал крыши и валил деревья, дождь подтопил улицы и дома.

Всего пара часов - и Краснодар ушел по воду. Еще недавно на Кубани изнывали от 40-гадусной жары. И вот на город выпала месячная норма осадков. Передвигаться - только вплавь. Другого способа попасть домой нет. Легковые автомобили качались как поплавки в потоке воды. Остановился общественный транспорт. Особенно не повезло пассажирам трамваев. В центре города состав практически наполовину оказался под водой. На улице Ставропольской людей пришлось спасать из вагонов на надувных лодках. Затопило и около ста частных домов и приусадебных участков.

А в это время на берегу Черного моря наблюдали за передвижением смерча. Это атмосферное явление попало в объективы многих отдыхающих. Воронка образовалась над водной гладью и шла в сторону берега. Но в какой-то момент потеряла силу и исчезла.

А вот в городе Балаково Саратовской области ураган принес многочисленные разрушения - перевернул десятки автомобилей. Помятые и с выбитыми стеклами, вперемежку с обломками рекламных щитов, многие из этих машин уже вряд ли подлежат ремонту.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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