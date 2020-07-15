Лавров назвал нечистоплотной борьбу США с Китаем

Все это понимают, заявил глава МИД России

Пекин введёт санкции против американских граждан и компаний. Об этом сегодня заявили в китайском МИД. Такое решение стало ответом на действия администрации США в отношении Гонконга, которые в Поднебесной назвали нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.

Ни дня без новостей об отношениях США и Китая. На этот раз Дональд Трамп нанес удар по Пекину через Гонконг. Глава Белого дома подписал указ, который отменяет экономические преференции для китайской автономии и приравнивает его к материковой части.

"Я подписал распоряжение о прекращении режима преференций в отношении Гонконга. Теперь Гонконг будет рассматриваться так же, как материковый Китай. Никаких особых привилегий, особого экономического режима и экспорта чувствительных технологий. Кроме того, как Вы знаете, мы устанавливаем огромные пошлины для Китая. Впервые это случилось с Китаем", - заявил Трамп.

Очередной приступ гнева в Вашингтоне вызвало принятие в Китае закона о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня. Документ закрепляет правила предотвращения, пресечения и наказания за четыре вида преступлений в автономии - сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, терроризм и вступление в сговор с иностранными государствами с целью угрозы национальной безопасности. Закон вызвал сильное недовольство оппозиции и в самом Гонконге, и в западных странах. Но США пошли дальше всех. Уже сама преамбула указа Трампа говорит сама за себя: "Постановляю, что ситуация применительно к Гонконгу, включая недавние действия КНР по фундаментальному подрыву автономии Гонконга, представляет исключительную и чрезвычайную угрозу с источником преимущественно за пределами Соединенных Штатов для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Настоящим я объявляю чрезвычайную ситуацию в отношении этой угрозы".

Документ также предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Но при этом особо оговаривается, что никакое его положение не может быть истолковано как "разрешение на применение военной силы против Китая". Как говорится, и на том спасибо. Но Пекин не устраивает любое вмешательство в его внутренние дела.

"Гонконг - это специальный административный район Китая, дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Китай непоколебим в своей решимости и воле защитить национальный суверенитет и безопасность, обеспечить процветание и стабильность Гонконга, а также противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга", - говорится в заявлении МИД КНР.

Итогом стало решение Китая ввести ответные санкции в отношении американских компаний и чиновников. Не исключено, что первым делом они коснутся Google, Amazon и Microsoft, которые отказались предоставлять властям Гонконга доступ к облачным хранилищам, содержащим данные клиентов. Обсуждение этого вопроса шло почти год, но теперь окончательно зашло в тупик. Ситуация в отношениях США и Китая в последнее время типичная.

"Сейчас США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами. Все это видят, все это понимают. Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают исключительно интересы Соединенных Штатов. Если следует отказ или предложение обсудить - отказ сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями - это торговые войны, тарифы и многое другое", - заключил глава МИД России Сергей Лавров.

Примечательно, что на том же брифинге, где Трамп объявил о своем указе в отношении Гонконга, он также обрушился на своего главного соперника по выборам Джо Байдена и прямо обвинил его в недооценке Китая и даже симпатиях к нему. Так что не исключено: новая атака Трампа на Китай - лишь очередная карта Трампа в его предвыборной игре.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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