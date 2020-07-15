Украинские депутаты заблокировали скандальный закон в Раде

Владимира Зеленского обвинили в передаче Украины "международным спекулянтам"

Очередной раскол в Верховной Раде. Группа украинских депутатов заблокировала подписание скандального закона о легализации игорного бизнеса. Против документа выступили члены фракции "Батькивщина". Оппозиционеры обвинили президента Зеленского в передаче Украины "международным спекулянтам".

Депутаты Верховной рады ликуют. Один из самых скандальных и спорных законопроектов - о легализации игорного бизнеса - Рада принимает большинством голосов. Пока только во втором чтении. Продвижение документа заблокировала фракция "Батькивщины".

"Президентское большинство в Верховной Раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, лишает людей права управлять собственной жизнью", - заявила Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина".

Впрочем, мало кто сомневается, что сопротивление оппозиции будет долгим и упорным. Ведь на кону - 400 миллионов долларов, которые власти Украины намерены получить от легализации игорного бизнеса. Предполагается, что эти деньги пойдут на поддержку спорта, медицины, образования. Впрочем, почти тоже самое президентское большинство в Раде обещало, когда парламент легализовывал продажу сельхозземель. Но ситуация в отрасли не улучшилась. А черноземы оказались по сути в руках иностранцев, а не украинских крестьян. И сегодня история повторяется. У предпринимателей полностью развязаны руки. Мониторинг за соблюдением закона начнется только через два года. А значит все это время бизнес будет развиваться так, как сам сочтет нужным.

Критики законопроекта уже назвали его мародерством и предательством. Многие политологи уверены, что у документа есть и свое лобби, и свои заказчики. И среди них - Международный валютный фонд, который давно советует Киеву вернуть на рынок азартные игры.

Закон о легализации игорного бизнеса, считают оппозиционеры Зеленского, приведет и к росту преступности и еще большему обнищанию населения. А все заявления президента о том, что Украина таким образом поправит дела, просто нелепы. Очевидно, когда доходов от реального сектора нет, вся надежда на удачную ставку.

Тимур Абдуллаев, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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