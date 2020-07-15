Музей под открытым небом открылся в Алуште

Там можно увидеть, какой была жизнь Крыма полторы тысячи лет назад

Прикоснуться к истории, узнать, какой была жизнь в Крыму полторы тысячи лет назад. На месте руин древней крепости в Алуште появился музей под открытым небом. На уникальной экспозиции представлены предметы быта, оружие и другие артефакты, в том числе византийского периода. Материалы рассказывают об истории всего южного берега Крыма - от рубежа новой эры до XVIII века.

Величественная башня и широкая крепостная стена Алустона теперь видны невооруженным глазом. Для комфорта туристов и сохранности исторической кладки построены аккуратные деревянные помосты. Спустя десятилетия главный символ Алушты вновь открывает свои ворота.

Последние работы здесь проводились более 20 лет назад. С тех пор древний Алустон со всех сторон зажали городские постройки. Останки фундаментов заросли сорняками и фруктовыми деревьями. Возле башни образовалась стихийная свалка. Историки, археологи, краеведы, предприниматели, по сути, меценаты привели эту территорию в порядок и сделали музей под открытым небом.

"Я провожу экскурсию по городу, мы очень часто здесь бываем с туристами, и было стыдно показывать вот это место. Действительно было в очень страшном все состоянии. А сейчас очень прилично и аккуратно", - говорит экскурсовод Александра Воробьева.

Для посетителей открыли археологическую площадку и небольшую экспозицию. Здесь история не только Алустона, но и всего южного берега Крыма: изобретения XV века, предметы быта, оружие. Все интерактивно и каждый может прикоснуться к артефактам.

"Пифосы. В переводе с греческого – бочки. Большие, в хорошем состоянии. Их очень много найдено, их дали нам археологи для экспозиции. Оружие, сделанное нашими крымскими кузнецами, не отличающиеся от исторической эпохи", - рассказывает автор проекта Аркадий Яковлев.

Крепость возвели полторы тысячи лет назад по приказу византийского императора Юстиниана. Гарнизон из воинов древнегерманского племени следил за судоходством и поддерживал порядок в окрестностях. Несмотря на небольшие размеры, эта крепость считалась одним из самых мощных укреплений Северного Причерноморья: стены высотой 10 метров и шириной - три. А еще башни, с которых открывается панорамный вид на побережье. Здесь использовались передовые технологии тех лет. В каменной кладке можно заметить пустоты. В них находились деревянные бревна – они работали как амортизаторы и защищали стены от разрушений во время землетрясений.

При хазарах здесь появился один из старейших в Крыму христианских храмов. Генуэзцы превратили крепость в факторию - крупное торговое поселение. А вот турецкое вторжение XV века город не пережил.

"Мы находимся около апсидной части так называемой базилики, которая датируется примерно IX веком и существовала до 1475 года. То есть до последнего этапа жизни Алустона как такового. И к нему примыкают так называемые казармы цитадели", - рассказывает исследователь Константин Коршун.

В музее уверены, что средневековая крепость станет новой точкой притяжения не только для туристов, но и для ученых. Уже в следующем году здесь могут возобновиться археологические исследования, например, в генуэзской части укреплений.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Алушта, Южный берег Крыма.

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