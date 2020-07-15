Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Артема Габдрафикова

Осталось собрать 1 миллион 47 тысяч 962 рубля

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение четырехлетнего Артема Габдрафикова. Его историю мы рассказывали накануне. Для семьи сумма неподъёмная - более пяти миллионов рублей.

Сумма сбора - 5 019 868 рублей

Собрано - 3 971 906 рубля

Осталось собрать - 1 047 962 рубля

За прошедший день на счёт фонда поступило почти четыре миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся, и подарил ребёнку шанс на жизнь. Осталось собрать 1 миллион 47 тысяч 962 рубля.

У маленького Артема - опухоль нервной системы - нейробластома. Он уже перенес семь курсов химиотерапии и две сложнейшие операции - ему удалили пораженную опухолью нервную ткань. Сейчас ребенок проходит лечение в Санкт-Петербурге. Прогноз врачей - благоприятный. Чтобы закрепить результат, Артему нужная интенсивная иммунотерапия.

Мы продолжаем помогать Артему все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Инструкция и реквизиты есть на нашем сайте.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Габдрафикова Артема, программа 1025

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