Москвичи смогут бесплатно протестироваться на коронавирус

Сделать это можно с 16 июля в 207 поликлиниках города

Жители Москвы смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус с 16 июля. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Услуга будет доступна в 207 поликлиниках города.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно. На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются", - сказала Ракова.

С начала пандемии в Москве проведено уже 4,3 миллиона ПЦР-исследований. Ракова отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.

"Город полностью возвращается к стандартному образу жизни. При этом мы не только не фиксируем роста заболевания, наоборот - видим, что все показатели заболеваемости устойчиво снижаются", - добавила заммэра.

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