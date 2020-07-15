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Крупный пожар на обувном складе в Долгопрудном попал на видео

11:54
  • среда
  • 15 июля 2020

Пожар тушили несколько часов

Крупный пожар повышенной сложности этой ночью тушили в подмосковном Долгопрудном. Огонь вспыхнул на складе, где хранилась обувь.

Пламя распространилось на площади четыре с половиной тысячи квадратных метров. Через полчаса после начала возгорания в здании рухнула кровля. На место ЧП прибыли 20 пожарных расчётов и около 80 сотрудников МЧС. Их работе мешал сильный ветер.

За несколько часов пожар удалось потушить. Замеры концентрации вредных веществ в воздухе показали, что опасности для местных жителей нет. Причины происшествия устанавливаются, передает "ТВ Центр".

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