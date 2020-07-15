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Наталья Сергунина рассказала о новом проекте для туротрасли

10:30
  • среда
  • 15 июля 2020

В столице появилась интерактивная карта с интересными локациями

Столичный Комитет по туризму разработал новый проект для туриндустрии "Привет, Москва!" Специалистов отрасли приглашают исследовать интерактивную карту города с интересными локациями. Пользователи могут выбрать нужный округ, а затем детально изучить его, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"На портале собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы — исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства. Проект поможет туркомпаниям подготовить новые уникальные маршруты и раскрыть весь потенциал нашего города, не ограничиваясь центральными районами", — отметила она.

На онлайн-карте можно найти достопримечательности с описаниями, а также составить уникальные маршруты. Так, в маршрут по ЦАО можно включить креативные пространства, арт-кластеры, популярные фуд-моллы и городские рынки. Карта предложит несколько удачных вариантов для красивых фотографий: парк "Зарядье", ландшафтный заказник "Тропаревский" или парк "Тюфелева роща" на юге столицы. Есть здесь и идеи для семейного отдыха: центр океанографии и морской биологии "Москвариум" или усадьба Деда Мороза.

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