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"Вы меня танком от него не уберете": адвокат об отношениях с Ефремовым

10:41
  • среда
  • 15 июля 2020

Замены адвоката не ожидается

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает интересы Михаила Ефремова в суде, прокомментировал слухи о своей замене.
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Накануне в Сети появилась информация о том, что актер намерен поменять адвоката. Ведь недавно Пашаева привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. 

Юрист заявил, что у него доверительные и теплые отношения с Ефремовым. "Вы меня танком от него не уберете. Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться", - цитирует его starhit.ru.

По словам Пашаева, ему удалось добиться, чтобы артиста отпустили домой почти сразу после смертельной аварии. "Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления - только под стражу", - сказал адвокат.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. По слухам, семья погибшего требует от виновника ДТП 40 миллионов рублей. 

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