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Сегрунина: коворкинг-центры НКО вернулись к привычному режиму работы

10:39
  • среда
  • 15 июля 2020

Там есть все для комфортной работы

Столичные коворкинг-центры некоммерческих организаций вернулись к обычному графику работы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что там есть все для проведения мероприятий и комфортной работы НКО. Воспользоваться помещениями может любая организация, даже из двух-трех человек.

Услуги коворкинг-центров НКО бесплатны. В зданиях соблюдаются санитарные меры безопасности. Сотрудники в обязательном порядке носят маски и перчатки и регулярно проходят исследования на наличие коронавирусной инфекции. Посетителям и гостям на входе измеряют температуру, а также напоминают о социальной дистанции. Находиться в коворкинг-центрах можно только в средствах индивидуальной защиты.

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