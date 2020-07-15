Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о новой форме озеленения в Москве

В столице появились фитопанно

В Москве появились фитопанно. Это новый вид озеленения в столице, когда растения находятся в установках на стенах зданий, пишут "Аргументы и факты".

Первое фитопанно появилось на станции МЦК "Кутузовская". Для оформления был выбран мох, который не требует регулярного полива и мало зависит от температуры или освещения.

"Так что будем надеяться, что эксперимент увенчается успехом, и в метро такая форма растительности сможет успешно выживать", – сказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Этот дизайнерский тренд берет начало в Скандинавии, указал Бускин. "Москве он подходит не только как модная новинка, но и с климатической точки зрения", – рассказал он, напомнив, что на протяжении нескольких веков московское озеленение ориентировалось на более южные модели.

Бускин считает, что в России может и должна появиться своя традиция городского, а точнее, мегаполисного озеленения. Он подчеркнул, что в нашей стране существует одна из лучших в мире школ агротехники и ландшафтного дизайна.

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