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Еще в одном озере на Таймыре обнаружили авиационное топливо

10:55
  • среда
  • 15 июля 2020

Вытекло около 44,5 тонны керосина

Вытекшее из трубопровода "Норильсктрансгаз" авиатопливо попало в два озера.
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиатоплива

Ранее стало известно, что в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива около 44,5 тонны авиационного топлива. Керосин попал в безымянное озеро площадью 600 квадратных метров.

Сегодня, 15 июля, "Интерфаксу" сообщили о том, что нефтепродукты попали еще и во второе озеро.

"Изначально топливо попало в малое озеро, которое соединяется с более крупным небольшой речушкой, и вот в него перешли нефтепродукты. Точные объемы подсчитать невозможно, боновые заграждения стоят на обоих водоемах", - сообщили в районной администрации.

По предварительным данным, разгерметизация трубопровода произошла при перекачке авиакеросина с баржи на производственный склад. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Над ликвидацией аварии работают более 100 человек.

"Норильсктрансгаз" - дочерняя компания "Норникеля". 1,5 месяца назад у компании случилось еще одно масштабное ЧП. 29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.

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