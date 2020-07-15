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"Ее видели с другими": Пелагею назвали виновницей развода с Телегиным

11:13
  • среда
  • 15 июля 2020

За спортсмена заступилась его подруга

Подруга хоккеиста Ивана Телегина заявила, что певица Полина Ханова, более известная как Пелагея, якобы сама давала мужу поводы для ревности. 
Пелагея принимает поздравления в разгар развода с Телегиным

Телегин и Пелагея не смогли разойтись мирно, они делят имущество и деньги на банковских счетах. 20 июля их представители встретятся в суде, чтобы сдвинуть бракоразводный процесс с мертвой точки.

Насколько известно, артистка сейчас проводит время с дочкой. Из-за стресса у звезды, по слухам, возникли проблемы с голосом. Хоккеист тем временем с головой погрузился в роман с предпринимательницей Марией Гончар. Говорят, что неверность спортсмена стала причиной крушения его брака с Пелагеей. 

Между тем подруга Телегина сделала громкое заявление, правда, на условиях анонимности. "Пелагея сама виновата в разрыве с мужем, - цитирует ее kp.ru. - Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится!" 

По словам собеседницы издания, Пелагея - властная женщина. Телегин не захотел играть роль подкаблучника. Когда он ушел к новой возлюбленной, певица якобы пустила в ход свой козырь - дочку. Звезда не дает мужу встречаться с малышкой, утверждает подруга Телегина. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. 

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