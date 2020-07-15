Первую группу военных-добровольцев выписали после испытания вакцины

Вакцина безопасна и хорошо переносится

Первую группу добровольцев Минобороны, на которых испытывали вакцину от коронавируса, выписали из госпиталя имени Бурденко.

"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано", - сообщили в Минобороны.

Этот результат говорит о том, что вакцина безопасна и хорошо переносима для человека, передает "Интерфакс".

На 42-ой день после первой вакцинации военным предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра.

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