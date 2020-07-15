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Кошка в дождевике бесстрашно шагает по лужам (видео)

12:54
  • среда
  • 15 июля 2020

В Сети требуют, чтобы животному купили маленькие резиновые сапожки

В Сети появилось видео, на котором кошка гуляет по лужам в прозрачном дождевике с капюшоном.

На кадрах можно заметить, как усатая, несмотря на проливной дождь, бесстрашно шагает по мокрому асфальту в Китае. 

Пользователи соцсетей решили, что кошка экипирована не полностью и задались вопросом, почему она гуляет без резиновых сапожек.

"Где нахвостник?", - написал пользователь с ником Счастье Привалило.

"А сапожки на мохнатые ножки?", - задался вопросом Родион Иванов.

В Китае в последние дни льют проливные дожди, которые спровоцировали масштабные наводнения. По последним данным, более 140 человек погибли, более 38 миллионов пострадали. Экономический ущерб от наводнений превысил 11,7 миллиарда долларов.

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