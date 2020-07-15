Экс-жена призвала Авербуха не лишать сына наследства из-за Арзамасовой

Шумиха вокруг звездного романа не утихает

Ирина Лобачева, которая в 1995-2007 годах была замужем за Ильей Авербухом, попросила фигуриста не прописывать в своем доме актрису Лизу Арзамасову. По ее мнению, звезда сериала "Папины дочки" не так проста, как кажется.

Лобачева родила от Авербуха сына. 16-летний Мартин живет с отцом. Женщина попросила сына передать отцу, чтобы тот не допускал Арзамасову до своей недвижимости.

"Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!" - обратилась Лобачева к сыну.

По мнению Лобачевой, 25-летняя актриса не испытывает к 46-летнему Авербуху сильных чувств. Якобы ее интересуют финансовые возможности фигуриста. "Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну", - цитирует ее kp.ru.

Между тем блогер Елена Родина предположила, что роман Авербуха и Арзамасовой закрутился в 2012 году, когда фигурист организовал ледовое шоу по мотивам мультсериала. На главную роль он выбрал Арзамасову, хотя она не профессиональная фигуристка.

"Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой", - завила Родина.

Напомним, 7 июля в Сети опубликовали фото Арзамасовой и Авербуха. Они пили чай на летней веранде, держась за руки. Актриса подтвердила информацию о их романе, но от комментариев отказалась. Авербух заявил, что хотел бы беречь свою молодую возлюбленную от посторонних глаз.

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