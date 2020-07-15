В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19

за минувшие сутки в Москве выявлено 628 новых случаев

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве и Подмосковье темпы прироста за сутки составляют 0,3%. Следом идут Северная Осетия и Севастополь — 0,4%, а также Ингушетия, Дагестан и Калининградская область — 0,5%.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявлено 628 новых случаев коронавируса. В целом по стране COVID-19 подтвержден еще у 6422 человек.

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