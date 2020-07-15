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Законопроекты о наказании за призывы к отчуждению территорий внесены в Госдуму

12:03
  • среда
  • 15 июля 2020

За распространение информации в интернете - штраф до 500 тысяч рублей

В нижнюю палату парламента внесены проекты закона об отвественности за призывы и действия по отчуждению российских территорий.
Кремль пояснил поправку в Конституцию об отчуждении территорий

Законопроект внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

За публичные призывы к отчуждению территорий в СМИ и интернете нарушители будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости. За попытки отчуждения территорий – лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Кремле заявили, что в России нет опасений относительно того, что какие-либо регионы попытаются выйти из состава. Поправка в Основной закон страны о невозможности отчуждения российских территорий, вынесенная на общенародное голосование, призвана исправить системные ошибки, которые были в прежних Конституциях, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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