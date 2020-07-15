Об этом заявили в Анкаре

Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля.

"Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня", - сообщил Минтранс Турции (цитата по "Интерфаксу").

Переговоры между представителями ведомств обоих стран прошли минувшей ночью. Подтверждения этой информации с российской стороны пока нет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля начнет поэтапное возобновление международного сообщения, которое было прервано 27 марта из-за коронавируса.

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