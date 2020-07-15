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Мосгордума впервые с апреля проводит заседание в традиционном формате

12:23
  • среда
  • 15 июля 2020

Депутаты вернулись к нормальной жизни

Московская городская дума проводит первое заседание в традиционном формате после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, столица сумела в короткие сроки переломить ситуацию с пандемией.

Он напомнил, что 27 мая и 10 июня состоялись дистанционные заседания столичного парламента с использованием современных технологий видеосвязи и удаленного доступа к рабочему месту.

"Также была обеспечена дистанционная работа с представителями СМИ. Продолжалась работа с избирателями по телефону, интернету, почте. Многие парламентарии активно участвовали в работе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве, вели разъяснительную работу в телевизионных эфирах, проявили себя как волонтеры. Наши коллеги, депутаты-врачи, самоотверженно боролись с эпидемией", - подчеркнул Шапошников.

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