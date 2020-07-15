Песков не знает, когда Путин пойдет в отпуск

Пока у президента насыщенный рабочий график
В Кремле не знают о планах Владимира Путина на отпуск. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пока у президента рабочий график насыщенный.
"Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные, рабочие", - сказал Песков.
Говоря о своем отпуске, представитель Кремля сказал, что пока планов не строил.
"Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"