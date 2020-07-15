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Песков не знает, когда Путин пойдет в отпуск

12:45
  • среда
  • 15 июля 2020

Пока у президента насыщенный рабочий график

В Кремле не знают о планах Владимира Путина на отпуск. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пока у президента рабочий график насыщенный.

"Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные, рабочие", - сказал Песков.

Говоря о своем отпуске, представитель Кремля сказал, что пока планов не строил.

"Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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