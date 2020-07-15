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Мужчина накормил ядом лебедя на Патриарших прудах в Москве

13:02
  • среда
  • 15 июля 2020

Полиция проверит сообщение об отравлении птицы

Московская полиция проверит сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах. Предварительно, мужчина покормил птицу, а позже вытащил ее из воды, оставив умирать на берегу пруда.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Отравивший лебедя мужчина скрылся.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что при просмотре записей видеонаблюдения установлено, что неизвестный мужчина, находясь у Патриарших прудов, чем-то накормил лебедя, после чего он перестал подавать признаки жизни. После этого мужчина вытащил лебедя из воды, оставив его на берегу. По данному факту проводится проверка", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что один из лебедей, живущих на Патриарших прудах, найден мертвым с раной на груди.

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