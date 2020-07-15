Госдума одобрила многодневное голосование

Проводить выборы можно будет в течение трех дней

Госдума на заседании в среду одобрила поправки о проведении многодневных выборов. Согласно законопроекту, ЦИК и территориальные комиссии получат право проводить голосование в течение трех дней.

Кроме того, голосование можно будет проводить вне помещения для голосования на территориях, пригодных для этого, например, на придомовых территориях.

Решение о проведении многодневных выборов может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование в этом случае не проводятся.

Идея проводить многодневные выборы возникла после голосования по поправкам в Конституции, которое прошло в России с 25 июня по 1 июля. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, только "очень странным людям" мог не понравиться такой формат волеизъявления.

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