"Хочется лялечку": Муцениеце задумалась о третьей беременности

Она привыкает к жизни без Прилучного

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая воспитывает детей от актера Павла Прилучного, не исключила, что станет мамой в третий раз.

В июне суд расторг брак Муцениеце и Прилучного. Телеведущая призналась, что пока не представляет, как она может привести в дом нового мужчину. Тем не менее она молода, красива, да и со здоровьем у нее все в полном порядке.

"В перспективе я не исключаю, что захочу родить еще ребенка, потому что малыши прекрасны. Со временем, когда твои дети подрастают, начинает не хватать их наивности, "детскости". Буквально хочется лялечку в доме: она же приносит с собой особенную атмосферу, уют, непередаваемый запах", - цитирует Муцениеце graziamagazine.ru.

Звезда также сказала, что пока не готова взять ребенка из приюта. До такого шага она еще не доросла, добавила Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. Недавно выяснилось, что актер встречается с актрисой Мирославой Карпович. Они ездили в Крым, прихватив с собой детей Муцениеце.

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