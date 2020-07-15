Беспилотные такси могут появиться в Москве через 4 года

Жители столицы смогут передвигаться по городу в машине без водителя

Первые беспилотные такси могут появиться в Москве в 2024 году.

Об этом заявил замминистра транспорта Алексей Семенов. В реализации проекта заинтересованы Минтранс, Минпромторг и МВД, если реализация плана пройдет эффективно, то через 3,5-4 года в столице появятся первые автономные такси без водителя.

"Я думаю, срок 2024 год - это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси", - заявил Семенов о время онлайн-дискуссии, организованной Росконгрессом.

На данный момент эксперимент с беспилотными такси в столице проводит "Яндекс", но водитель все равно обязательно должен присутствовать за рулем автомобиля, напоминает ТАСС.

В компании отметили, что стоимость поездок на беспилотном такси будет дешевле, чем поездка на такси с водителем за рулем.

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