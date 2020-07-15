Испытавшие вакцину от COVID-19 добровольцы дали интервью после выписки

Добровольцы чувствуют себя хорошо

Новосибирские ученые получили антитела, которые нейтрализуют коронавирус. Впервые в нашей стране. Это поможет создать препараты для лечения и профилактики инфекции. Испытания вакцины от COVID-19 сейчас проходят сразу в нескольких российских институтах. Первых добровольцев выписали сегодня из клинического центра Сеченовского университета и главного военного госпиталя имени Бурденко.

Почти месяц они провели в Главном военном госпитале имени Бурденко под непрерывным наблюдением врачей. Ежедневно проходили медицинские осмотры и исследования, сдавали множество анализов. Ни у кого из 18 добровольцев за это время не было жалоб, осложнений или побочных реакций. И сегодня, после контрольного обследования, они, наконец, отправляются домой.

"Последние анализы сдали, спалось отлично, потому что уже все закончилось, завтракать отказались, чтобы побыстрее анализы сдать и ехать домой. Уже не страшно выходить - на 100 процентов мы защищены!" – говорит доброволец Юрий.

Улыбки не скрывают ни добровольцы, ни врачи - ведь теперь уже можно говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины. Событие действительно историческое - и это фото наверняка появится на страницах медицинских книг и учебников.

"Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса, поэтому мы со спокойной душой отпускаем их домой к близким, родным, семьям и к их работе", - заявила Светлана Волчихина, заведующая терапевтическим отделением ГВКГ им. Бурденко, врач-соисследователь.

Клинические испытания вакцины от коронавируса Минобороны России проводит совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, завершить их планируется до конца июля. Среди участников - не только военнослужащие, но и гражданские лица. Сегодня первую группу добровольцев выписали и в Сеченовском университете. Испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, здесь также начались в середине июня. Среди добровольцев - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

"Никаких побочных явлений у меня не было, температуры не было. Вот как мне 18 июня ввели вакцину утром в 11-12 дня и до сегодняшнего дня я чувствую себя нормально", - сказала доброволец Наталья Агеева.

"Я работаю с людьми. И был большой риск заразиться самому и заразить своих близких. У меня мама все-таки старенькая, есть сестра. Она в этом оду поступает, будет обидно, если она заразится и пролежит дома", - говорит доброволец Георгий Смирнов.

После выписки первой группы добровольцев в Сеченовском университете отметили: вакцина переносится хорошо и безопасна для пациентов.

"Все-таки мы надеемся на то, что, если будет развиваться популяционный иммунитет - мы надеемся, что высокий вклад в это внесет вакцинация - и данная болезнь просто уйдет и станет не более опасной, чем обычный грипп, а то и менее", - заявил Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета.

Всего в России разрабатывают 17 образцов вакцины от коронавируса. И только три или четыре поступят в промышленное производство. В Министерстве здравоохранения уже отметили: вакцинация будет добровольной.

Полина Кастрицкая, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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