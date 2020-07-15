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Толкалина рассталась с возлюбленным во время карантина

13:49
  • среда
  • 15 июля 2020

Любовь не прошла проверку расстоянием

42-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала, что она рассталась с британским композитором Саймоном Бассом.
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Толкалина почти три месяца находилась в деревне на самоизоляции. Она насладилась природой, научилась играть на гитаре… и потеряла свою любовь.

"Все это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах, это однозначно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что эта самоизоляция, вирус всех поместил в то место, где они и должны быть", - цитирует актрису 7days.ru.

В марте Любовь Толкалина, общаясь с подписчиками в соцсети, объявила о своей свадьбе. "Я замужем, просто забыла всем об этом сообщить", - написала она. Позднее выяснилось, что звезда таким образом пошутила в ответ на неуместную реплику подписчика. На самом деле они жили с Бассом в гражданском браке, к тому же на две страны. 

Напомним, что Любовь Толкалина жила в незарегистрированном браке с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году она родила от него дочь Марию. В 2017 году пара объявила о расставании.

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