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В Эстонии возвели часовню в память о советских воинах

15:00
  • среда
  • 15 июля 2020

В торжественной церемонии приняли участие ветераны

Часовню в память о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, открыли в городе Маарду, недалеко от Таллина. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии приняли участие ветераны и дипломаты двух стран. При освобождении Эстонии от фашистов погибли более шестидесяти тысяч советских солдат и офицеров. Их останки до сих пор находят на полях сражений и хоронят в воинском мемориале в Маарду. С предложением возвести часовню выступили местные власти, но на государственном уровне инициативу не поддержали. Поэтому строили на народные пожертвования. Сумму собрали менее чем за год.

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