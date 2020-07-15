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Видео репетиции парада Северного флота в Кольском заливе

15:16
  • среда
  • 15 июля 2020

26 июля в бухту войдёт большой десантный корабль

В Кольском заливе десятки бронетранспортёров форсировали водную преграду и отрабатывали тактические манёвры. Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке военно-спортивного праздника, приуроченного ко дню ВМФ.

26 июля в бухту войдёт большой десантный корабль. Экипажи БТР выполнят погрузку техники на борт с водной глади. На торжествах в Североморске будут задействованы 28 кораблей и судов обеспечения, а также более трёх тысяч военнослужащих. Главный морской парад по традиции состоится в Санкт-Петербурге. В акваторию Невы войдут 46 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В небо над Северной столицей поднимутся более 40 самолётов и вертолётов.

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