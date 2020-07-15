Дожди в Москве скоро закончатся

К выходным в столицу вернется тепло

Накануне в Москве всего за несколько часов выпало до трети месячной нормы осадков. В городе повалено более 60 деревьев, 35 автомобилей получили повреждения.

Ливень сопровождался грозой. Пользователи выкладывали в социальные сети впечатляющие видео. Так на северо-востоке Москвы молния снова ударила в Останкинскую башню.

О непогоде МЧС и столичные власти предупреждали ещё накануне. Обошлось без пострадавших.

Дожди в Москве в ближайшие сутки продолжатся. Но это уже, скорее, "остаточные явления". Пока прохладно. В четверг около +18 градусов в дневные часы. К выходным потеплеет, облаков станет меньше, и в центральный регион вернётся довольно комфортная летняя погода. В воскресенье будет до 23 градусов тепла, передает "ТВ Центр".

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