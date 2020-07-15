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Собянин рассказал о строительстве тоннелей на Коммунарской линии метро

15:01
  • среда
  • 15 июля 2020

Тоннели между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" построены

Тоннели между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" на новой Коммунарской линии метро построены. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок проходит под Троицким лесопарком, нежилой застройкой и МКАД. Глава города напомнил, что Коммунарская линия пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка и будет одной из самых длинных. Пассажиры смогут сократить путь до Новой Москвы, разгрузится дорожная сеть. Ожидается, что новой линией будут ежедневно пользоваться 100 тысяч человек.

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