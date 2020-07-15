Как записаться на бесплатный тест на коронавирус в Москве

Впервые исследования на наличие COVID-19 доступны детям

С четверга, 16 июля, любой желающий сможет сдать бесплатный тест на наличие коронавируса. Процедуру проводят в 207 столичных поликлиниках, впервые исследования на наличие COVID-19 доступны и детям, отмечает "ТВ Центр".

Записаться на анализ можно только через интернет, расписание составляется на две недели вперёд, чтобы избежать большого скопления людей в медицинских учреждениях и снизить риск заражения. А результаты исследования придут в течение трёх дней - также на электронную почту.

"Я думаю, что это очень актуальный сервис. Роспотребнадзором принято решение о том, что тест на ПЦР в обязательном порядке сдают все, кто возвращается в Россию в течение трёх дней, с одной стороны. С другой стороны, открывая такие возможности для москвичей, мы можем в условиях падения заболеваемости, обеспечить высокие объемы ежедневного тестирования, которые позволяют держать руку на пульсе", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"