ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как записаться на бесплатный тест на коронавирус в Москве

15:06
  • среда
  • 15 июля 2020

Впервые исследования на наличие COVID-19 доступны детям

С четверга, 16 июля, любой желающий сможет сдать бесплатный тест на наличие коронавируса. Процедуру проводят в 207 столичных поликлиниках, впервые исследования на наличие COVID-19 доступны и детям, отмечает "ТВ Центр".

Записаться на анализ можно только через интернет, расписание составляется на две недели вперёд, чтобы избежать большого скопления людей в медицинских учреждениях и снизить риск заражения. А результаты исследования придут в течение трёх дней - также на электронную почту.

"Я думаю, что это очень актуальный сервис. Роспотребнадзором принято решение о том, что тест на ПЦР в обязательном порядке сдают все, кто возвращается в Россию в течение трёх дней, с одной стороны. С другой стороны, открывая такие возможности для москвичей, мы можем в условиях падения заболеваемости, обеспечить высокие объемы ежедневного тестирования, которые позволяют держать руку на пульсе", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.