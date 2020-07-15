Эмбер Херд показала в суде позорное фото Джонни Деппа

Актриса считает, что это пьяный угар, актер оправдывается, что просто устал

Актриса Эмбер Херд представила суду фотографию, на котором актер Джонни Депп спит в неприглядном виде.

Снимок был сделан в 2014 году. Актер уснул в одежде, когда ел мороженое. Во время сна ведерко перевернулось и его содержимое вылилось на джинсы.

Херд заявила, что в тот период Депп много пил, принимал "коктейль из наркотиков", поднимал на нее руку, пишет пишет Daily Mail.

В свою очередь Депп объяснил суду, что тот период жизни он работал почти по 17 часов в сутки. Из-за хронической усталости он часто засыпал на ходу. Актер отметил, что Эмбер специально его сфотографировала в этот момент, чтобы потом унизить.

Бракоразводный процесс Деппа и Херд сопровождается шокирующими подробностями их личной жизни. Ранее актер обвинил бывшую супругу в испражнениях на кровать.

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