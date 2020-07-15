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Детские лагеря Подмосковья приняли первую смену

15:08
  • среда
  • 15 июля 2020

Условия в этом году особенные

В Подмосковье с этого дня открываются детские лагеря. Из-за пандемии все смены в этом году будут особенными - изменились правила проживания в комнатах, запрещены массовые мероприятия. Так что вечерних дискотек и спортивных соревнований ждать не стоит.

Начинать репетиции программы для новой и первой в этом году смены вожатым оздоровительного лагеря имени 28 Героев Панфиловцев пришлось раньше обычного. Массовые мероприятия из распорядка исключили, нужно было придумать новый альтернативный сценарий, чтобы и требования санитарные были соблюдены, и детям остались довольны . 

"По максимуму вынесли все мероприятия на улицу. У нас есть замечательная летняя эстрада, которую мы прям подготовили. Можно поставить лавочки и проводить все мероприятия на улице. Также у нас будут спортивные мероприятия. И, наверное, такой особенностью является, то, что в этом году мы взяли очень много педагогов дополнительного образования", - говорит методист лагеря Александр Эйхман.

Творческие мастер-классы, театральное мастерство и собственный фитнес-инструктор, закрепленный за каждым отрядом. Поскольку далеко не все лагеря в Подмосковье  в этом году открылись, набирать команду можно было из самых лучших. А тем детям, кому посчастливилось  попасть в лагерь этим летом, и так очень повезло, ведь  в этом году  оздоровительные центры  смогут  принять вдвое меньше гостей, чем обычно.

Дистанция между кроватями  в комнатах не менее полутора метров. На каждом этаже стационарные и переносные дезинфекторы воздуха, буквально на каждом шагу антисептики для рук. За тем, чтобы дети не пренебрегали правилами гигиены, приставлены следить взрослые.

"Во-первых, все сотрудники у нас прошли тест на коронавирус. Мы принимаем их исключительно, если они здоровы. Маски и перчатки будут использовать только те сотрудники, которые будут периодически общаться с детьми. Вожатые будут работать с детьми без масок", - говорит директор центра "Лесная поляна" Олег Лукин.

На протяжении 3 недель, которые будет длится смена, вожатым также нельзя будет покидать территорию лагеря. Даже на время собственных выходных. Однако успев пожить здесь несколько дней, можно убедиться: строгие меры предосторожности привычной здесь атмосферы праздника и каникул не испортят.

А вот  родителям, как и всем посторонним, вход в лагерь будет запрещен. Сегодня они даже не провожали детей до автобусов. Но, скорее всего, в этот раз и тем и другим разлука пойдёт только на пользу.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, Александр Шерстюк, Елена Шмелева. "ТВ Центр".

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