Московские врачи начали лечить ожоги специальными пластырями

Восстановление кожи происходит в два раза быстрее

В Институте Склифосовского ожоги лечат пластырями. В аптеке их, правда, не купишь - это собственная разработка клиники. В составе - специальный, аллогенный коллаген - он родственен коже, поэтому регенерация тканей проходит в два раза быстрее, при этом никаких побочных эффектов.

Москвич Михаил Трепашкин получил ожоги от борщевика в Битцевском парке. Свою прогулку по зарослям ядовитого растения он даже снял на видео. Проблемы со здоровьем начались не сразу, а только на следующий день.

"Кулак прямо раздуло, как шар. На работу стал собираться, почувствовал, что мне стало плохо. Вызвал скорую, скорая сразу отвезла сюда". – говорит Михаил.

Задеть борщевик — все равно, что ошпариться кипятком. Коварство ядовитого растения в том, что последствия контакта с ним проявляются после того, как человек оказывается на солнце. В борщевике есть сок, многократно усиливающий чувствительность кожи к солнечным лучам. В токсикологическое отделение Института имени Склифосовского люди поступают с ожогами от борщевика почти каждую неделю.

"Недаром говорят: палата дураков. Я тут, к сожалению, не единственный. У кого меньше, у кого больше. Кто-то решил позагорать: оторвал и лег на эти листы, кто то сходил в туалет, подтерся. Кто-то трубочку решил изготовить и сок глотнул", - рассказывает Михаил.

Такие поверхностные ожоги врачи института имени Склифосовского лечат с помощью собственной разработки - коллагеновой повязки. Благодаря ей, пациенты в среднем в два раза быстрее идут на поправку.

"У него ожог не очень глубокий, но очень обширный. Использование таких тканевых повязок позволяет сократить сроки госпитализации. Мы стимулируем регенерацию. И буквально за две недели у него вырастает эпидермис, он закрывает все пораженные участки, человек становится здоровым и мы его выписываем", - объясняет врач-хирург ГБУЗ "НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского" Иван Пономарев.

Благодаря уникальным пластырям другой пациент Склифа - Александр Кононов - вылечил ожоги 40% тела всего за 15 дней. И уже выписался из больницы. Мужчина сжигал строительный мусор на даче. Из-за вспыхнувшего бензина, его окатило огненным жаром. Травмы были неглубокие и медики решили лечить пациента с помощью коллагеновоых повязок.

"Реальность превзошла ожидания или нет, но от 40 осталось 15 процентов, то есть более 50 процентов дало положительный эффект", - говорит Кононов.

В производстве повязок используется так называемый алагеный коллаген - идентичный тому, что вырабатывается кожей человека. Он не вызывает аллергических реакций и работает эффективно в ста процентов случаев. В институте имени Склифосовского планируют делиться уникальной разработкой с другими клиниками Москвы.

Юлия Степина, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"