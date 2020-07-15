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Мастерские семейного творчества появятся во всех округах Москвы

15:13
  • среда
  • 15 июля 2020

Проект был запущен осенью прошлого года

Мастерские семейного творчества появятся во всех районах столицы. Это позволит семьям с детьми вместе заниматься пением, рисованием и не только. На встрече в саду "Эрмитаж"  руководители музеев, парков, библиотек, а также художники, поэты, скульпторы и хореографы говорили о том, как сделать эту программу доступной для всех желающих.

Работа "Городской мастерской семейного творчества" началась ещё минувшей осенью. За это время был создан сайт, а весной, несмотря на пандемию, удалось провести конкурс творческих работ, передает "ТВ Центр".

"Я думаю, вот эта программа семейного досуга, семейного творчества, активно будет развиваться в нашем городе, ну практически, наверное, как программа "Долголетия", которая нашла огромный интерес среди наших москвичей", - заявил председатель комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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