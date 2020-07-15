Квест по мотивам воспоминаний пожилых людей создали в Москве

Он проходит по парку Царицыно

В столице стартовал музейный квест для участников программы "Московское долголетие". Он называется "Царицыно-Ленино: по волнам воспоминаний".

Маршрут несложный и займёт не более двух часов. Проходит он через самые памятные места усадьбы - Оперный домик, Башни-руины, Большой Дворец. Каждому участнику выдаётся путеводитель с кроссвордами и ребусами, решив которые можно узнать о том, как жили москвичи в прошлом столетии, а ещё какое кино смотрели в третьем Кавалерском корпусе, и под какую музыку танцевали под фигурным мостом. Всеми этими личными историями и фактами поделились сами горожане.

Сам квест - часть другого масштабного проекта "Музейный СтарТрек", передает "ТВ Центр". Фактически это творческая лаборатория для москвичей серебряного возраста, которые хотят развивать культурную жизнь столицы.

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