Детеныш лошади Пржевальского родился в подмосковном зооцентре (видео)

Все время жеребенок проводит с мамой

В филиале Московского зоопарка в Волоколамском районе впервые родился жеребёнок лошади Пржевальского, занесённой в Красную книгу.

Новорождённая уже уверенно стоит на ногах, но от мамы не отходит, время от времени прижимаясь к ней. Лошадь и сама никого не подпускает к своему чаду: пытается закрыть детёныша даже от камеры.

Кстати, в вольере - только самки, отмечает "ТВ Центр". Отца семейства, он из чешского зоопарка, временно отселили, чтобы создать максимально спокойные условия. И, похоже, молодая мама очень рада возможности проводить все время с единственной дочерью.

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