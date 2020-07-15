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Детеныш лошади Пржевальского родился в подмосковном зооцентре (видео)

15:16
  • среда
  • 15 июля 2020

Все время жеребенок проводит с мамой

В филиале Московского зоопарка в Волоколамском районе впервые родился жеребёнок лошади Пржевальского, занесённой в Красную книгу. 

Новорождённая уже уверенно стоит на ногах, но от мамы не отходит, время от времени прижимаясь к ней. Лошадь и сама никого не подпускает к своему чаду: пытается закрыть детёныша даже от камеры.

Кстати, в вольере - только самки, отмечает "ТВ Центр". Отца семейства, он из чешского зоопарка, временно отселили, чтобы создать максимально спокойные условия. И, похоже, молодая мама очень рада возможности проводить все время с единственной дочерью.

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