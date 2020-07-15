Путин оценил реформу таможенной службы

Президент похвалил Владимира Булавина за работу

Об итогах масштабной реформы таможенной службы говорили в Кремле. Владимир Путин провёл встречу с руководителем ведомства Владимиром Булавиным, передает "ТВ Центр".

Он доложил, что с 2018 года число таможен сократилось почти на два десятка. Средства, которые тратили на их содержание, перенаправили на увеличение зарплат. В рамках реформы созданы центры электронного декларирования. Подать документы теперь можно удалённо. Булавин представил президенту и стратегию развития службы до 2030 года. Её главный принцип - максимальный переход на цифровые технологии и автоматизированные процессы.

"Это существенным образом позволит ускорить таможенные операции, сделать таможенные процедуры для бизнеса простыми, удобными и быстрыми. С другой стороны, мы призваны обеспечить интересы государства полнотой взимания таможенных платежей и обеспечением национальной безопасности. Вот к этому будем стремиться", - заявил глава ФТС Владимир Булавин.

"Хорошо. Владимир Иванович, сделано действительно немало, качество таможни меняется, работы до 2030 года нужно еще больше сделать. Действительно, первые шаги сделаны в правильном направлении. Хочу пожелать Вам удачи", - сказал Владимир Путин.

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