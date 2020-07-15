Гулявшие на свадьбе россияне массово заразились коронавирусом

В регионе действует запрет на массовые мероприятия

20 человек заболели коронавирусом после празднования свадьбы в Бурятии.

Свадьбу на 35 человек сыграли в городе Бабушкин Кабанского района 3 июля, несмотря на действующие в республике ограничения. Круг контактных лиц инфицированных составил 65 человек, за ними ведется медицинское наблюдение.

Роспотребнадзор и МВД начали проверку. Организаторов и участников свадьбы привлекут к ответственности, пишет "Интерфакс".

На сегодняшний день в Бурятии 3481 случай COVID-19. 2676 пациентов вылечились, 32 скончались.

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